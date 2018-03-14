Во Львове ночью произошел взрыв возле польского Мемориала орлят

Во Львове возле польского Мемориала орлят, который находится на Лычаковском кладбище, около 21:50 13 марта произошел взрыв.

Об этом сообщил директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, отмечается на сайте Львовского горсовета.

По словам директора, неизвестный предмет обследуют специалисты, никто не пострадал, надгробия также не повреждены.

«Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал», - рассказал он.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич уточнил в Facebook, что взрыв произошел недалеко от польского Мемориала орлят на ул. Мечникова.

Отметим, что Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. «Орлята» - это участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.

24 июня 2005 года Мемориал орлят открыли при участии экс-президента Виктора Ющенко и его тогдашнего польского коллеги Александра Квасьневского.

Напомним, в Киеве неизвестные осквернили и пытались взорвать памятник участникам боевых действий на Донбассе.