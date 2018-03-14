В Николаеве возле Варваровского моста из-за ремонтных работ вновь образовалась «пробка»

В Николаеве в среду, 14 марта, из-за ремонтных работ на Варваровском мосту и на подъездах к нему затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Напомним, что во вторник, 13 марта, на Варваровском мосту в час пик начали проводить ремонтные работы.

Так, сейчас на мосту осуществляется ремонт дорожного покрытия - техника снимает старый слой асфальта. Покрытие уже частично снято в направлении Варваровки. В связи с этим патрульные полицейские организовали реверсивное движение по мосту: сначала транспорт едет в одну сторону, потом в другую. При том, что из города поток транспорта пускают на 30 минут, а со стороны Варваровки - 10 минут.

В итоге движение на подъездах к мосту как стороны центра города, так и со стороны микрорайона Варваровка очень затруднено.

Также стоит отметить, что затруднен проезд транспорта на проспекте Героев Украины, по Ингульскому мосту, и по улице Никольской.