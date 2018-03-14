«Отказали тормоза»»: В Варваровке груженая луком «фура» врезалась в дом и перевернулась

В среду, 14 марта, в Николаеве на пересечении улицы Очаковской и переулка Веселиновского микрорайона Варваровка произошло ДТП с участием грузового автомобиля «DAF», груженого луком.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам патрульных, водитель пояснил произошедшее отказом тормозов. Он двигался по улице Очаковской в направлении города. Перед светофоров водитель обнаружил, что у грузовика отказали тормоза. И чтобы не въехать в автомобили, которые стояли на светофоре, он вывернул на переулок Веселиновский, где столкнулся с жилым домом и перевернулся на бок.

На данный момент на месте рабочие собирают в сетки лук. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Напомним, в феврале прошлого года в Николаеве фура протаранила забор и въехала во двор жилого дома.