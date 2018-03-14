В Великобритании созвали экстренное заседание Совбеза ОНН из-за отравления Скрипаля

Министерство иностранных дел Великобритании созвало экстренное заседание Совбеза ООН из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает Медуза, ссылаясь на Sky News.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравили неизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Так, предполагается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов.

В то же время Sky News считает, что посол России Александр Яковенко выслан не будет, так как британцы хотят сохранить возможность для диалога с Россией.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.