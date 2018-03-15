На Николаевщине загорелся автомобиль – спасатели ликвидировали пожар

В Николаевской области, возле села Константиновка Новоодесского района 13 марта загорелся автомобиль «ВАЗ-2108».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Автомобиль двигался по «киевской» трассе H-14 «Благовещенское-Николаев» и пожар возник, когда он остановился. Огонь частично охватил двигатель и моторный отсек. Причина возгорания устанавливается. Дополнительно к тушению привлекалось техника и личный состав воинской части А3476.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве из-за короткого замыкания электропроводки горел легковой автомобиль.