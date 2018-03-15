Президент Украины помог воину из почетного караула, с которого слетела шапка

Президент Украины Петр Порошенко 14 марта поднял с земли шапку военнослужащего из почетного караула и вернул ее владельцу.

Видео этого опубликовал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице «Facebook».

Происшествие случилось во время официальной церемонии встречи президента Австрии Александера ванн дер Беллена. Порошенко заметил, что с военного слетела шапка – президент поднял ее надел на голову ее владельца.

«Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле», - написал Цеголко.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащая упала в обморок во время вручения наград в Николаевском ОДК.