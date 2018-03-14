На Николаевщине на трассе грузовик сбил пешехода - мужчина скончался на месте аварии

В среду, 14 марта, на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Счастливое Березанского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 6:50 грузовой автомобиль «Volvo» совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Вследствие происшествия 41-летний пешеход получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

«По данному факту начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), – говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что в Николаеве «маршрутка» насмерть сбила пешехода.