Житель Очакова случайно откопал противопехотную мину

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 9 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(5)   

В Очакове местные жители нашли три боеприпаса времен прошлых войн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Возле причала «Ветеран» во время земляных работ мужчина обнаружил противопехотную мину. Пиротехники при обследовании территории дополнительно нашли минометную мину калибром 50 мм.

А другой житель Очакова во время земляных работ на территории частного домовладения нашел минометную мину калибром 82 мм. Все боеприпасы уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее в Заводском районе Николаева во время земляных работ обнаружили артснаряд.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия