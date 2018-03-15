Житель Очакова случайно откопал противопехотную мину

В Очакове местные жители нашли три боеприпаса времен прошлых войн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Возле причала «Ветеран» во время земляных работ мужчина обнаружил противопехотную мину. Пиротехники при обследовании территории дополнительно нашли минометную мину калибром 50 мм.

А другой житель Очакова во время земляных работ на территории частного домовладения нашел минометную мину калибром 82 мм. Все боеприпасы уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее в Заводском районе Николаева во время земляных работ обнаружили артснаряд.