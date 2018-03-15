В Якутии из разваливающегося самолета выпало 9 тонн золота

В Республике Саха, что находится в России, после отрыва от взлетно-посадочной полосы транспортный самолет Ан-12, перевозивший 9 тонн золота, начал рассыпаться. Из-за этого по всей территории аэропорта города Якутска разбросало золотые слитки.

Об этом сообщает «Inforesist» со ссылкой на Telegram-канал «Mash».

По данным источника, у транспортного самолета после взлета оторвало створку грузового люка и самолет начал рассыпаться. При этом, значительная часть перевозимого груза была разбросана по самой взлетно-посадочной полосе и в окрестностях аэропорта.

«Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окрестных кустах-полях», — указывается в источнике.

Также, по данным издания «Mash» стало известно, что в прилегающей территории к аэропорту было найдено 172 золотых слитка. Общая сумма транспортируемого груза - более 385 миллионов долларов.

Золото-серебряный сплав Части самолета

Золото на взлетно-посадочной полосе

Напомним, что в Дубае уборщик нашел сумку с бриллиантами и золотом – в полиции ему вручили грамоту и подарок.