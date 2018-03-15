Аграрии объявили о перекрытии трасс в 9 областях Украины – требуют сохранить экспортное возмещение НДС

В четверг, 15 марта, аграрии намерены перекрыть трассы в Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Ровенской и Одесской областях. Сельхозпроизводители требуют сохранить экспортное возмещение НДС для масличных культур.
Об этом сообщает «Всеукраинский аграрный совет».
Трассы будут перекрыты с 10:30 до 11:30 на следующих участках:
Кировоградская обл: автодорога М-12, в 10 км от г.. Новоархангельск (рядом с кафе «Казацкая застава»)
Черкасская обл: автодорога Е-95, пост полиции вблизи г. Умань;
Херсонская обл: автодорога Р-47, с. Казацкое;
Черниговская обл: автодорога М-01, с. Кипти;
Винницкая обл: автодорога М-12, Гайсинский район, с. Степное;
Одесская обл : автодорога М-15, Измаильский район, с.Кирнички;
Ровенская обл: автодорога М-06 вблизи г.. Корец;
Хмельницкая обл. автодорога Н-03, с. Гавриловка;
Полтавская обл: автодорога М-03, с. Чутово.
В заявлении говорится, что на такой радикальный шаг сельхозпроизводителей подтолкнула несправедлива налоговая политика властей.
Согласно изменениям в Налоговый кодекс, Верховная Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Данная норма была принята в пользу крупных перерабатывающих заводов, в то же время она вредит малым и средним сельхозпроизводителям. Если возмещение НДС при экспорте масличных будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн.
Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных.
Следующее перекрытие дорог запланировано на 20 марта.
Напомним, С 1 января 2017 года в Украине отменен спецрежим НДС для аграриев.