Под Одессой два алабая едва ли не загрызли пенсионерку

В селе Санжейка, что на Одесчине, две среднеазиатские овчарки покусали до полусмерти 71-летнюю пенсионерку.

Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Овидиопольского района.

По данным полиции, женщина присматривала за одним из домов в селе Санжейка. В момент, когда она вошла во двор, на нее напали собаки. Об этом происшествии правоохранительным органам сообщил врач больницы города Черноморск, куда пострадавшая была доставлена с многочисленными рваными ранами тела.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в селе на Николаевщине вьетнамские свиньи насмерть загрызли человека.