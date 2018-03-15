В одной из воинских частей Полтавской области застрелился молодой военнослужащий-контрактик

В четверг, 15 марта, на территории одной из воинских частей города Миргород погиб 25-летний военный-контрактник.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

Тело молодого военного обнаружили на месте несения службы с огнестрельным ранением. По предварительной версии, контрактник совершил самоубийство.

«В рамках уголовного производства проверяются все возможные версии. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии», — сказано в сообщении.

В связи с гибелью военнослужащего, Миргородский отдел полиции открыл уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Следствие продолжается.

Напомним, 20 февраля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о статистике самоубийств среди военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Однако вскоре Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал ошибочной и манипулятивной данную статистику.

Также напомним, что в зоне АТО застрелился 19-летний боец – в Нацгвардии говорят о «синих китах».