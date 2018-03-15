В Николаеве загорелся автомобиль - спасатели ликвидировали пожар

В четверг, 15 марта, в Заводском районе Николаева спасатели ликвидировали пожар автомобиля.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 04:00 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля «Nissan Qashqai», припаркованного рядом с пятиэтажным жилым домом на улице Шоссейной.

На место прибыли два отделения государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС.

«В 4:09 пожар был локализован, в 4:13 – ликвидировали на незначительной площади, его причина устанавливается. От ГСЧС работало две единицы специальной техники и семь человек личного состава», – отмечают в ведомстве.

Напомним, что на Николаевщине загорелся автомобиль – спасатели ликвидировали пожар.