Медсестра николаевского онкодиспансера, которая в приемное время выбирала лак для ногтей, написала заявление об увольнении

Оксана Черненко Работница Николаевского областного онкологического диспансера, которую житель города обвинил в том, что она в рабочее время выбирала лак для ногтей, написала заявление на увольнение.

Об этом журналистам рассказала заместительница начальника управления охраны здоровья Николаевской ОГА Оксана Черненко в четверг, 15 марта.

Напомним, что николаевец Сергей Савченко прождал в приемном отделении Николаевского областного онкологического диспансера 40 минут, пока медперсонал выбирал лак для ногтей.

Так, старшая сестра приемного покоя написала заявление на увольнение, а медицинский регистратор - объяснительную.

- Одна из них полностью свою вину признала. Она отрицает, что это был такой длительный отрезок времени, но он был. И она собственноручно написала заявление на увольнение. Регистратор написала объяснительную, но есть трудовое законодательство и мы должны принимать решения жестко, но в соответствии с ним, - сказала Черненко.

В то же время она отметила, что в данной ситуации житель города мог разобраться обратившись непосредственно к руководителю учреждения и исход был точно таким же, как и после освещения в прессе.

- Конечно в каждой организации есть человеческий фактор. И со своей стороны и управление охраны здоровья и я думаю руководители учреждений будут жестко реагировать на такие нарушения трудовой дисциплины. Мы среагировали очень быстро. Сегодня главный врач провел совещание с персоналом и с руководителями подразделений, еще раз ознакомил с трудовым порядком. Провел работу с теми медицинскими работниками, которые стали известными обществу благодаря такому случаю, - отметила она.

Михаил Терзийский В свою очередь главврач диспансера Михаил Терзийский отметил, что старшей сестре предлагали объявить выговор и понизить её в должности, однако та предпочла написать заявление.

Сейчас женщину ещё не уволили и этот вопрос решается в правовом поле.Также его планируют рассмотреть на общем заседании администрации и профсоюзного комитета и по итогу принять соответствующие решения.

Также главврач отметил, что впервые слышит о том, что для приема у врача в онкодиспансере, помимо всего прочего нужно купить 5 листов А4 по цене 2 гривны за штуку.