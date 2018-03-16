В Грузии на популярном горнолыжном курорте сломался подъемник, пострадали 10 человек 18+

На грузинском горнолыжном курорте в Гудаури произошел срыв хода кресельного подъемника, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек.
Об этом сообщил Knyshov Peter на своей странице в Facebook.
«Катастрофа на курорте в Гудаури! Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода подъемника в обратном направлении на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших под «мясорубку» из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди. Слабонервным – просьба не смотреть», – говорится в сообщении.
Согласно сообщению телеканала Rustavi2, в результате инцидента пострадали более 10 человек. По предварительной информации, происшествие произошло из-за отключения электроэнергии.
В результате неполадки, кресла подъемника скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга.
В результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали два украинца, передает "Грузия онлайн".
Сообщается, что среди пострадавших в результате аварии на подъемнике двое граждан Украины, трое россиян, а также по одному гражданину Швеции и Грузии. Кроме того, среди пострадавших одна беременная женщина.
По данным грузинских СМИ, двое пострадавших в Гудаури получили повреждения средней степени тяжести. У них травмы головы и открытые переломы.