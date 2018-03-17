В Николаеве произошел пожар в жилом доме - спасатели эвакуировали 11 человек

В субботу, 17 марта, в Заводском районе Николаева произошел пожар пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 00:12 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре пятиэтажного дома на улице Леваневцев.

На место выехали отделения 2-й, 3-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра и специальный автомобиль газодымозащитной службы. По прибытию установлено, что горение возникло в подвальном помещении и существовала угроза распространения огня на жилые квартиры дома. Спасатели вывели на свежий воздух 11 жителей данного дома и одновременно с этим приступили к тушению пожара.

«В 1:02 пожар локализован и в 02:00 полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров», – отметили в ведомстве.

В ликвидации пожара задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Предварительная причина - короткое замыкание электросети.

Напомним, что на Николаевщине спасатели потушили пожар в жилом доме и не допустили уничтожения здания.