Под Николаевом столкнулись два автомобиля - пострадали четыре человека

В субботу, 17 марта, в селе Мешково-Погорелово Витовского района столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадало четверо человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиици в Николаевской области.

Около 8:00 в районе дома 69 по улице Садовой столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «ЗАЗ-1103», в результате чего 55-летние водители обоих автомобилей, а также 43-х и 28-летняя пассажиры «ВАЗа» с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается следствие», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в Варваровке груженая луком «фура» врезалась в дом и перевернулась из-за отказа тормозов.