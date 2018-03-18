На Филиппинах самолет упал на жилой дом, погибли 10 человек

На Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли 10 человек.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечено, что вскоре после взлета к северу от Манилы в субботу, 17 марта 2018 года, на дом упал небольшой пассажирский самолет, на борту которого находились пять человек, в результате чего все они погибли. Также авария привела к смерти еще пятерых человек на земле, сообщили чиновники.

По данным спасательных служб, падение самолета вызвало пожар в жилом доме. В результате возгорания на месте происшествия пострадали еще два человека.

О причине аварии пока не известно. Однако свидетели инцидента заявляют, что самолет врезался в дерево и электрическую опору перед падением на дом.

Напомним, в Непале при заходе на посадку разбился пассажирский самолет – из огня удалось спасти 17 человек.