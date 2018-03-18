«Первые ласточки ухудшение погодных условий»: На Николаевщине ветер свалил на дорогу дерево

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На Николаевщине 17 марта из-за сильного ветра на дорогу упало дерево и перегородило проезд.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области Максим Грицаенко.

Как известно, ранее граждан предупреждали, что в воскресенье, 18 марта, в Николаев и область вернется непогода. Днем ожидают от нуля до минус 5 градусов, дождь, который перейдет в снег. Также предупреждают о гололедице, метели, сильном ветре и снежном накате на дорогах.

«Порывистый ветер в Веселиновском районе (вблизи с. Первенец, автодорога Т-1506 «Николаев-Березки» 75 км.) Повалил многолетнее дерево на проезжую часть. Спасатели 11 ГПСЧ убрали препятствие с дороги», – написал Грицаенко.

Тарас Леонтян

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