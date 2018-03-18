На Николаевщине «девятка» съехала в кювет, перевернулась и врезалась в дерево: один пассажир погиб, второй – в больнице

Поздно вечером в субботу, 17 марта, на 219 км автодороги Н-11 «Днепр - Николаев» произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один – находится в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что авария произошла в 23:40 вблизи села Новоселье Новобугского района. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением и съехал в кювет, в связи с чем автомобиль перевернулся и врезался в дерево.

«В результате ДТП двое 23-летних пассажиров получили телесные повреждения, один из которых – несовместимые с жизнью. Второй пассажир был госпитализирован», - сообщили в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается следствие.