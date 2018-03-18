В Николаеве застрелился Народный Герой Украины, директор скандального аэропорта Владислав Волошин

В воскресенье, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире из боевого пистолета застрелился 29-летний исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о Владиславе Волошине, и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт», Народном Герое Украины, Герое войны на Донбассе, бывшем военном летчике. Супруга и Владислав родом из Луганской области. Вместе с двумя детьми в Николаеве они жили на съёмной квартире.

Как отметил собеседник издания в Нацполиции, супруга сообщила, что в последние дни Владислав был замкнут и говорил о неприятностях на работе.

Официально в полиции сообщили, что в момент произошедшего семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.

«Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области. По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

Редакция «Преступности.НЕТ» приносит соболезнования родным и близким Владислава.

Для справки:

Владислав Волошин – с 2012 года по 2016-й пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За свои боевые вылеты в 2014 году он мог бы претендовать на звание самого отчаянного военного летчика Украины. Владислав неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.

После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Владислав катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

Именно Владислава Волошина российские власти лживо обвиняли на весь мир в атаке на малайзийский «Боинг», сбитый над Донбассом. Хотя эта версия полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

Из армии Владислав уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребёнка. Волошин награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.