На Николаевщине горел дом – в пожаре погиб мужчина

В селе на Николаевщине из-за неосторожного курения в собственном доме возник пожар, в котором погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвысайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Степной в селе Воссиятское Еланецкого района поступило в Службу спасения 17 марта в 07:23.

«В 08:20 пожарные 15-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар, в 09:23 потушили на площади 20 квадратных метров. В комнате спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1971 года рождения», – говорится в сообщении.

К тушению привлекалось одна единица техники и три человека личного состава.

«Предполагаемая причина огневого случая - курение в постели», – отметили в ГСЧС.

Напомним, в Николаеве произошел пожар в жилом доме - спасатели эвакуировали 11 человек.