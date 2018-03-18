Под Новой Одессой произошло ДТП на мосту – из-за аварии усложнилось движение транспорта

Возле Новой Одессы из-за ДТП в воскресенье, 18 марта, усложнился проезд транспорта.

Об этом в Facebook сообщила Виорика Вакарь.

«Перед с. Троицкое Новоодесский р-н огромная пробка со стороны г.Вознесенск. По словам сотрудников полиции, на Троицком мосту случилось ДТП с пострадавшими», — написала очевидец происшествия.

По ее словам, на момент публикации записи она пробыла в пробке около 40 минут.

Напомним, на Николаевщине на 219 км автодороги Н-11 «Днепр - Николаев» произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один – находится в больнице.