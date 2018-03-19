В Харькове мужчина умер во время игры в футбол

В Харькове в спорткомплексе во время игры в футбол умер мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Информация о данном случае поступила в дежурную часть Слободского отдела полиции 17 марта около 11:00.Трагедия произошла на территории спорткомплекса по улице Костычева.

На место выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование в морг. Начата проверка обстоятельств происшествия.

Напомним, в Бердянске ученице шестого класса стало плохо на уроке физкультуры – она умерла в реанимации.