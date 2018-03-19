На Николаевщине на «киевской» трассе столкнулись внедорожник и микроавтобус – госпитализированы два человека

В понедельник, 19 марта, на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» столкнулись внедорожник и микроавтбус. В результате аварии пострадало два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 8:20 возле села Бугское Арбузинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника «Volvo» и микроавтобуса «Volkswagen». В результате столкновения транспортных средств 51-летний водитель и 40-летний пассажир микроавтобуса с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами», – отмечают в ведомстве.

На данный момент продолжается следствие.

Напомним, что на Николаевщине легковой автомобиль врезался в дерево – один человек погиб, еще двое получили травмы