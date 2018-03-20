Николаевские спасатели оказали помощь 28 людям, застрявшим в автомобилях на заснеженной дороге

За сутки спасатели Николаевщины 10 раз привлекались для оказания помощи водителям на автодорогах области: из кюветов и снежных заносов изъято 19 автомобилей, оказана помощь 28 лицам.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, данные случаи зарегистрированы в Врадиевском, Братском, Южноукраинском и Первомайском районах области.

Мобильными группами ГСЧС на определенных участках автотрасс, а именно: H-14 «Олександривка- Кропивницкий-Николаев», Р-75 «Кривое Озеро-Первомайск», H-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев», H -24 «Благовещенское-Николаев» и М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» на специальной технике повышенной проходимости осуществлялся мониторинг дорог и предоставлялась помощь водителям.

Напомним, что в период с 18 до 19 марта на Николаевщине спасатели 15 раз привлекались для оказания помощи автомобилям на дороге, которые попали в непогоду.