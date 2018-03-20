Польские националисты сожгли под посольством Украины в Варшаве фотографии Бандеры и растоптали красно-черный флаг

В понедельник, 20 марта, под посольством Украины в Варшаве националисты провели демонстрацию в ходе которой сожгли фотографии Степана Бандеры и растоптали красно-черный флаг.

Об этом сообщает польское издание Fakty.interia.

Так, участники объяснили демонстрацию «антипольской политикой украинского государства и политикой покорности Украине, проводимой польским государством». В свою очередь граждане Польши организовали контр-манифестацию в поддержку Украины.

На сайте посольства Украины в Польше сообщается, что они осуждают антиукраинскую пропаганду со стороны отдельных польских националистических организаций.

«Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы», - говорится в сообщении.

Также в посольстве поблагодарили граждан Республики Польша, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом «За достоинство Ваше и Наше!».

«Спасибо всем, кто находит в себе силу и мужество достойно встать на защиту украинского-польского братства и стратегического партнерства против популизма, манипуляций и искусственно разжигаемого антагонизма между нашими народами», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером.