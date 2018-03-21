На Николаевщине по неустановленным причинам горел двухэтажный частный дом

В Николаевском районе Николаевщины в понедельник, 19 марта, горел двухэтажный дачный дом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 9:52 на линию «101» поступило сообщение о пожаре двухэтажного дачного дома на территории садового-виноградного общества «Рябинушка».

Прибывшие отделения 2 и 19 государственных пожарно-спасательных частей выяснили, что горением охвачено помещение площадью 14 квадратных метров. Уже в 10:43 пожар локализовали, а в 11:19 - ликвидировали. Сейчас причину возгорания устанавливают.

Отмечается, что к тушению привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Также к месту происшествия прибыла аварийная бригада ОАО «Николаевгаз» и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в селе на Николаевщине из-за неосторожного курения в собственном доме возник пожар, в котором погиб мужчина.