Бумажные самолетики и красная краска: В Николаеве митинговали за отставку главы ОГА Савченко

Во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта.

Так, глава Николаевской областной организации политической партии «Демократический альянс» Евгения Матейчук заявила, что в связи с недавней смертью летчика Владислава Волошина, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко должен подать в отставку. После они начали сбор подписей в адрес Президента Украины Петра Порошенко с требованием уволить Савченко.

Также перед пришедшими выступили николаевец Евгений Воловой и журналист Андрей Лохматов. Участники митинга держали в руках листы с надписями «Отставка Савченко» и пускали в толпу самолетики из бумаги. Позднее этими листами и самолетами обклеили дверь в здание.

Присутствующие отметили, что глава Николаевской обгосадминистрации допустил множество ошибок, в том числе и с аэропортом и заявили, что не хотят, чтобы областью руководил такой человек.

К митингующим вышел заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи, однако те сказали, что вышли с одной единственной целью - добиться отставки Савченко и не дали ему договорить.

- ...провели торги через Прозоро. Тендерный комитет проверил документы и сделал заключение, что договор подлежит подписанию. После этого он был подписан. Следующим этапом были проверки Госфининспекции, после этого, взяв на себя всю ответственность, ОГА за подписью главы Николаевской ОГА написала поручение на расторжение договора. Договор был расторгнут. Ничего противоправного за этот период не произошло. Просто на момент проверки всех документов Госуаудитслжуба нашла замечания, по которым можно было спорить, но, во избежание всяких инсинуаций вокруг этого проекта, было принято решение и договор был расторгнут, - прокомментировал он ситуацию, касательно договора с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

После окончания митинга, к зданию подошли члены партии «Национальный корпус» и «Социал-национальной ассамблеи» и после недолгих споров с полицией вылили краску на пороге ОГА. Также они отметили, что Савченко должен понести ответственность за смерть героя Волошина и ответить перед законом за связь с Юрием Крысиным. Молодые люди наклеили на двери здания листы, на которых были фотографии Савченко и нардепа Макарьяна с подписью «убийца».

Организаторы митинга отметили, что не остановятся на одном таком мероприятии и после похорон Волошина продолжат добиваться своего.

Ранее сообщалось, что прощание с военным летчиком, Народным Героем Украины, и.о. директора николаевского аэропорта Владиславом Волошиным состоится в среду, 21 марта.

Также в Раде почтили память погибшего летчика-героя Волошина и призвали Авакова и Луценко взять расследование на личный контроль.