«Просто повезло»: В Николаеве перед капотом припаркованного во дворе автомобиля рухнуло дерево

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В среду ночью, 21 марта, в Николаеве во дворе дома №42 на проспекте Мира в нескольких десятках сантиметров от капота припаркованного автомобиля «Skoda» упало дерево.

Об этом в группе «Николаев – лучший город» в социальной сети Facebook сообщил Юрий Сугак.

«После ночного дождя-снега: просто повезло во дворе дома Мира, 42», – написал он.

При этом он также опубликовал фотографии с места происшествия. 

Напомним, летом 2017 года в Николаеве упавшее дерево своими корнями приподняло автомобиль «Ford» на полметра над землей.

Анатолий Чубаченко

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