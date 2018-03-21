В Очакове подростки нашли авиационную бомбу времён прошлых войн

В Николаевской области подростки нашли авиационную бомбу.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в Очакове двое 14-летних мальчиков во время прогулки натолкнулись на взрывоопасный предмет. Подростки сразу сообщили о нем в Службу спасения, до прибытия которой полиция охраняла место происшествия.

В среду, 21 марта группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, путем контролируемого подрыва, уничтожила авиационную бомбу АО-10 времен прошлых войн.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчине отказали принимать целые снаряды на металлолом, и он решил их распилить.