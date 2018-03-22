В Верховной Раде произошел конфликт между Парасюком и госохраной: «Хотели раздеть «до трусов»

Фото - "УНИАН" В четверг, 22 марта, в Верховной Раде произошел инцидент с участием нардепа Владимира Парасюка, который при проходе через рамки отказался выкладывать оружие, в результате чего началась потасовка.

Об этом сообщает «Страна».

Охрана просила нардепа пройти проверку металлоискателем, однако нардеп отказывался, подчеркивая, что он не хочет этого делать. После уговоров, Парасюк все же согласился отойти за угол и пройти проверку металлоискателем.

Как отмечает «УНИАН», металлоискатель сработал на что-то в кармане депутата. По требованию охраны показать, на что именно среагировал прибор, Парасюк отказался это сделать и попытался пройти, при этом столкнувшись с охранником. К месту инцидента подошел еще один представитель руководящего состава охраны. На что Парасюк попытался уже в более грубой форме прорваться, что вызвало небольшую потасовку. Депутат так и не показал, что у него в кармане, и в буквальном смысле сбежал с первого на второй этаж и забежал в сессионный зал.

Позднее Парасюк пояснил, что у него звенел ремень, а его хотели отвести в отдельную комнату и проверить «до трусов».

Ранее сообщалось, что в Раде после инцидента с «гранатами Савченко» намерены пропускать нардепов через «рамки» металлоискателя.

Напомним, что в 2015 году между Владимиром Парасюком и заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василием Писным возникла потасовка в ходе заседания комитета.

Также напомним, что нардеп Владимир Парасюк дважды ударил ногой начальника Управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея у здания Верховной Рады.