В парламенте Нидерландов активист пытался покончить с собой

В парламенте Нидерландов мужчина попытался покончить с собой, повесившись на балюстраде.

Об этом сообщает «Лига.net».

Очевидцы сообщили, что мужчина находился в общественной ложе. Он вел себя нервно. Затем он прикрепил веревку к балюстраде, надел петлю на шею и прыгнул в зал парламента.

Мужчине удалось выжить. Социальные работники и депутаты, находившиеся в зале, тут же бросились ему на помощь. Одна из депутатов рассказала, как вместе с коллегой приподняла висящего человека, чтобы он не сломал себе шею. После этого приехала скорая помощь. Депутат Арно Рутте стоял за кафедрой, когда это произошло. Он рассказывает:

- Казалось, что кто-то упал с балюстрады. Но это оказалось попыткой самоубийства.

Самоубийца является 65-летним активистом, который в течение нескольких недель протестовал под зданием парламента против «криминализации каннабиса». Он анонсировал свой поступок в Facebook: «Я должен сделать это, чтобы разбудить политиков».

Полиция в Гааге подтверждает, что человек жив, он доставлен в больницу. Опубликовано видео инцидента. На нем запечатлена реакция выступающего в это время депутата.