В центре Николаева столкнулись две иномарки – одного человека забрала «скорая»

В Николаеве в четверг, 22 марта, на пересечении улиц Большая Морская и Шнеерсона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Chevrolet Aveo» и «Hyundai Sonata».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель «Chevrolet Aveo» двигался по улице Большая Морская в сторону улицы Малая Морская. В то же время по улице Шнеерсона со стороны Спасской направлялся водитель «Hyundai Sonata», который не пропустил «Chevrolet» и допустил столкновение.

После удара в правую переднюю дверь «Hyundai Sonata» продолжил движение и еще задел в заднюю правую сторону припаркованный по Шнеерсона в «Daewoo Lanos». Далее «Hyundai» вылетел на тротуар и остановился в метрах 35 от перекрестка.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники парульной полиции и ранее приезжали медики, которые госпитализировали пассажира «Chevrolet» с повреждениями неизвестной степени.

В результате происшествия «Chevrolet Aveo» получил значительные механические повреждения передней части кузова, а «Hyundai Sonata» - в районе правой передней двери и левой стороны капота. Припаркованный «Daewoo» получил повреждения в виде разбитой задней фары, бампера и вмятин на месте удара.