Во Вьетнаме горел многоэтажный жилой комплекс - в пожаре погибло как минимум тринадцать человек

Во Вьетнаме в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza на территории города Хошимине разгорелся масштабный пожар, в результате которого погибло как минимум 13 человек.

Об этом сообщает MIGnews, ссылаясь на VnExpress.

По предварительным данным, пожар возник около полуночи на автопарковке. По словам свидетелей, перед возгоранием они услышали громкий взрыв.

Директор пожарной службы города полковник Нгуен Тхан Хуонг сообщил, что помимо погибших пострадали еще 14 человек, а одна из жительниц комплекса разбилась, выпрыгнув из окна 19-го этажа.

Сейчас спасатели продолжают тушить возгорание, на месте продолжают работу около пяти единиц техники. Помимо этого, правоохранители обходят помещение и эвакуируют жителей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве горела квартира многоэтажки – в пожаре погиб мужчина.