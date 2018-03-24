Стала известна причина поломки подъемника в Грузии

Причиной аварии на канатной дороге в грузинском Гудаури,которая произошла 16 марта, стали неправильные действия оператора.

Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил первый вице-премьер, глава Министерства экономического развития республики Дмитрий Кумсишвили, сообщает издание «Интерфакс-Украина»

«Благодаря изъятым записям установлено, что 16 марта в действительности имело место падение напряжения, которое повлекло остановку канатной дороги, однако после этого оператор должен был действовать с конкретной последовательностью», - сказал Кумсишвили.

Кумсишвили отметим, что оператор действовал не по инструкции: он должен был перевести подъемник на дизель-генератор, а потом спустить вниз туристов, находившихся на нем. На данный момент оператор отстранен от работы.

Также он добавил, что заключение экспертов передадут МВД Грузии, которое продолжает досудебное следствие по этому факту.

Напомним, что в Грузии на популярном горнолыжном курорте сломался подъемник, пострадали 10 человек