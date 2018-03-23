На Николаевщине в сгоревшем частном доме нашли тело 55-летнего хозяина

В Снигиревском районе Николаевской области в пятницу, 23 марта, в сгоревшем частном жилом доме спасатели нашли тело погибшего хозяина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре на улице Спортивной село Садовое в службу спасения поступила в 9:43. На место выезжало отделение 24 Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана «Гороховское».

Пожарные локализовали пожар площадью 15 квадратных метров в 10:20, в 10:40 - ликвидировали. В одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело погибшего 55-летнего хозяина.

К тушению привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева в четверг, 22 марта, в сгоревшей квартире девятиэтажного дома спасатели обнаружили труп мужчины.