Следствие проверит, не могла ли «служебная халатность» повлечь смерть Леонова в Николаевском СИЗО, – прокуратура

Расследование смерти Дмитрия Леонова в Николаевском следственном изоляторе находится под контролем прокуратуры Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«23 марта 2018 года, в 11:30 в камере Николаевского следственного изолятора найдено тело подозреваемого в уголовном производстве Дмитрия Леонова без явных признаков насильственной смерти».

«В связи со смертью Леонова Центральным отделом полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, а также с целью проверки законности исполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения начато уголовное производство по части 2 статьи 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины, расследование которого поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в области. Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров из числа опытных и квалифицированных работников», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве пишут, что для «полного, всестороннего и беспристрастного исследования обстоятельств смерти проводятся необходимые следственные действия».

«В настоящее время в следственном изоляторе продолжается осмотр места происшествия с привлечением адвоката потерпевшего Войченко. Уже подготовлено ходатайство в суд о назначении судебно-медицинской экспертизы», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по «делу Титова» в качестве подозреваемого.

Ранее, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым. В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.

В ночь с 16 на 17 марта Михаил Титов и Дмитрий Леонов были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева.