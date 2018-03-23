Полиция Франции застрелила террориста, который захватил супермаркет

23 марта французская полиция застрелила мужчину, который до этого захватил заложников в супермаркете города Треб на юге страны.

Об этом сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на Le Figaro.

Нападавшего застрелили во время штурма супермаркета полицией.

Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей и сотрудников супермаркета в городе Треб на юге Франции. По последним данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека. Помимо всего, захватчик сообщил о своей принадлежности к террористической группировке «Исламское государство».

Захватчик требовал освободить террориста Салаха Абдеслама, единственного выжившего подозреваемого в терактах в Париже 2015 года.

«В результате нападения погибли два человека. Также позже стало известно, что перед тем как совершить нападение, злоумышленник застрелил мужчину в Каркассоне и отобрал его автомобиль», - сообщает издание Le Figaro.

Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа взялся за расследование инцидента. Премьер Франции Эдуар Филлипп назвал инцидент терактом.