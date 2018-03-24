На Николаевщине ночью столкнулись два грузовика, дорогу залило топливом

В ночь на субботу, 24 марта, в Кривоозерском районе Николаевщины, на трассе М-05 «Киев-Одесса» столкнулись два грузовика.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

ДТП случилось вблизи села Мазурово. В результате столкновения двух грузовых автомобилей «DAF» на проезжую часть вылились горюче-смазочные материалы. Спасатели смыли горючую жидкость с дороги и тем самым не допустили возникновения возгорания.

Еще одна авария произошла накануне, в пятницу, 23 марта в 20:55 на автодороге Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое» в Витовском районе. Здесь водитель «Mitsubishi Outlander», не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля.

На месте происшествия работали спасатели, дополнительно привлекались экипаж патрульной полиции и карета скорой медицинской помощи.

Напомним, что 17 марта на автодороге «Днепр - Николаев» произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один попал в больницу.