На YouTube обнаружили новый вирус, ворующий конфиденциальную информацию

На видеохостинге YouTube обнаружили вредоносную программу, которая способна заражать компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows и предназначена для похищения логинов, паролей и другой конфиденциальной информации.

Об этом сообщает разработчик антивирусных программ Dr.WEB на своем сайте.