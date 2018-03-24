На YouTube обнаружили новый вирус, ворующий конфиденциальную информацию

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 6 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

На видеохостинге YouTube обнаружили вредоносную программу, которая способна заражать компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows и предназначена для похищения логинов, паролей и другой конфиденциальной информации.

Об этом сообщает разработчик антивирусных программ Dr.WEB на своем сайте.

«Обнаружены несколько модификаций, которые детектируются также под именем Trojan.PWS.Stealer.23198. Написанные на языке Python», - говорится в сообщении.

Ссылки на файлы публиковались в виде комментариев к видеороликам на YouTube. Вредоносная программа распространяется в виде архива RAR SFX самораспаковывающийся.

«Зафиксированы случаи распространения вредоносных файлов через сервис Яндекс. Диск. Программа собирает на инфицированном устройстве: файлы Cookies разных браузеров, сохраненные логины / пароли из этих браузеров, снимок экрана и файлы с рабочего стола Windows», - идет речь в сообщении.

Собранная информация хранится в отдельной папке, затем ее содержание упаковывается в архив, вместе с данными о расположении зараженного устройства отправляется на сервер злоумышленников.

Напомним, что в Украине во вторник, 27 июня, компьютеры государственного и частного сектора стали объектом вирусной атаки. Данный вирус Petya.A удаляет все данные, которые хранятся на компьютерах. 

Юлия Давиденко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия