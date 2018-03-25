В Мариуполе выставка обезъян закончилась дракой и стрельбой: «Мужчина провоцировал животных»

В четверг, 22 марта в Мариуполе Донецкой области выставка диких животных закончилась дракой со стрельбой.

Об этом сообщает УНН.

По информации организаторов мероприятия, один из посетителей начал засовывать пальцы в клетку с лемурами. Животным поведение мужчины не понравилось и один из них укусил его за палец.

«Мужчина, который был с компанией товарищей, начал провоцировать животных. Скорее всего, он был пьян. У нас по залу развешаны информационные стенды: «Пальцы в клетку не засовывать», но посетитель проигнорировал меры безопасности», - сказал один из организаторов.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали мужчине необходимую помощь. Однако он и после этого не успокоился. В результате организаторы вызвали охрану, что еще больше возмутило компанию мужчин, и начался конфликт, который закончился дракой и стрельбой.

По данным полиции, во время столкновения применили пневматическое оружие.

Предварительно действия мужчины квалифицированы по ст.296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 8 января, около 20:10, десять неизвестных мужчин ворвались в стриптизный клубу DOLLS и устроили стрельбу.