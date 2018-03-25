В Николаеве патрульные задержали пьяного водителя, который на «Audi» с еврономерами протаранил два автомобиля и сбежал

В субботу, 25 марта, в Николаеве сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области задержали водителя «Audi», который на проспекте Богоявленском совершил ДТП и сбежал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил патрульный полицейский Виктор Левченко.

Происшествие произошло на проспекте Богоявленском в районе пересечения с улицей Авангардной. По информации издания «Новости-N», «Ford Transit» двигался в правом ряду по проспекту Богоявленскому со стороны улицы Кузнечной в направлении улицы Южной. За перекрестком с улицей Авангардной «Audi» темного цвета, ехавший в попутном направлении в левом ряду, ударил в левый бок «Transit». От удара «Audi» откинуло.

«После аварии водитель «Audi», не останавливаясь, развернулся и поехал в другом направлении, в сторону улицы Кузнечной. На пересечении с Кузнечной он врезался в «Ford Mondeo». Водитель и в этом случае не стал останавливаться и продолжил движение по улице Кузнечной в сторону Намыва. На месте столкновения со второй машиной водитель «Audi» потерял номерной знак и бампер», – сообщило издание.

В то же время, по словам Левченко, местонахождение автомобиля, а также личность водителя были установлены ​​патрульными уже через 20 минут после обращения граждан.

«Через час, благодаря оперативным и нестандартным решениям все тех же патрульных, нарушитель с явными признаками алкогольного опьянения уже сидел перед правоохранителями и подписывал неограниченное количество административных материалов за многочисленные ДТП, оставление их места и создания аварийных ситуаций. Дальнейшую его судьбу уже будет решать суд», – написал Левченко.

Стоит отметить, что согласно сообщению Андрея Кравцова в Facebook, спустя час, после того, как на водителя автомобиля был составлен админпротокол, последний сообщил на «102» об убийстве.

«Женя был вежливо и тактично доставлен в райотдел для составления материалов по статье 183 КУпАП («Заведомо ложный вызов специальных служб)». Правда, вежливо и тактично. Я серьёзно. Женя приехал в райотдел, и начал называть полицейских мусорами и чепухой. Женя получил на руки копию протокола, и был оперативно отведен отцом к автомобилю. Рефлекторно Женя ещё несколько минут пытался доказать патрульным, что они мусора и чепуха. У него так и не получилось», – написал Кравцов.

Напомним, в центре Николаева водитель на «BMW» с иностранной регистрацией снес ограждение пешеходной зоны – его разыскивает полиция.