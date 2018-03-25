На Закарпатье женщина бросила двоих детей и ушла гулять - её трёхлетний сын умер от голода

В селе Дротинцы на Закарпатье женщина ушла не несколько дней, оставив своих двух детей одних. Младший ребенок умер от голода.

Об этом сообщает ТСН.

Так, отец детей уехал на заработки, а 26-летняя мать много пила и ушла из дома на несколько дней. Её пятилетняя дочка пошла к соседям просить еду, а трёхлетный сын Максим остался дома сам и умер. Его обнаружил вернувшийся отец. Врачи констатировали смерть от голода.

Отмечается, что из-за регулярного недоедания мальчик отставал в развитии. Также в сюжете говорится, что женщина била детей и неоднократно оставляла одних. В то же время местная медсестра рассказывает, что месяц назад осматривала ребенка и он выглядел нормально.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка и теперь женщине грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Киевщине мать ушла праздновать Новый год и бросила детей на пять дней.