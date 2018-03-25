На Закарпатье «Land Rover» врезался в товарный поезд

В воскресение, 25 марта, на линию «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Великая Копаня Виноградовского района Закарпатской области – автомобиль «Land Rover» столкнулся с товарным поездом.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления НАцполици ив Закарпатской области.

«На месте происшествия сотрудники полиции установили, что автомобиль «Land Rover» под управлением 26-летнего жителя Тячевского района допустил столкновение с товарным поездом. Автомобиль двигался из Хуста в направлении села Великая Копаня, а поезд направлялся в пгт. Королево», – говорится в сообщении.

«Land Rover» зацепил поезд на железнодорожном переезде и авто отбросило, водитель получил травму плеча. Он доставлен в больницу в Виноградове. Жизни мужчины ничего не угрожает.

«Полиция устанавливает при каких обстоятельствах и по каким причинам произошло столкновение. Предварительная правовая квалификация по ст. 286 УК, («Нарушение правил безопасности дорожного движения»).

Напомним, ранее в Николаеве грузовой поезд на переезде снес «КамАЗ».