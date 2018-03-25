В Николаевском СИЗО в одной из камер ночью произошел пожар – подследственным пришлось выбить дверь

Фото: иллюстрация В ночь с субботы на воскресение, 24 марта, в одной из камер Николаевского следственного изолятора произошел пожар.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в СИЗО.

По словам собеседника издания, в одной из камер на втором этаже внезапно начала гореть проводка, и помещение быстро наполнилось плотным дымом. Находящиеся в камере подследственные подняли шум, однако дежуривший на этаже офицер пенитенциарной службы не среагировал должным образом. В итоге находящиеся в камере люди силой выломили дверь, побили офицера и пооткрывали другие камеры, чтобы выпустить остальных.

В результате горения проводки плотно задымленным оказался не только корпус, но и админздание.

В ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области редакции подтвердили факт пожара. На месте происшествия работали два отделения ГПСЧ и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС. Пожар был потушен на незначительной площади в 23:57. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Напомним, в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого.