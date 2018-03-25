На Николаевщине двое мужчин провалились под лед – один умер от переохлаждения

В воскресение, 25 марта, в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что примерно в 08:00 при переходе реки Арбузинка у хутора Заря Вознесенского района двое мужчин провалились под лед.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

На место немедленно выехало отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что один из пострадавших, 40-летний мужчина смог самостоятельно выбраться из воды и пытался помочь своему отцу – второму пострадавшему 70-летнему мужчине.

«Местные жители, которые услышали призывы о помощи, бросились на спасение и вместе все же вытащили его из воды. Пострадавших местные забрали к себе, где они ждали приезда врачей. По прибытию медика и спасателей оказалось, что состояние здоровья молодого человека удовлетворительное, а вот отец, который дольше находился в ледяной воде, сильно переохладился», – говорится в сообщении.

Сотрудники Службы спасения вместе с фельдшером из пгт. Александровка длительное время проводили неотложные мероприятия (массаж сердца). Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось и, по предварительным данным, он умер от переохлаждения.

Напомним, ранее водолазы нашли тело мужчины, который ранее провалился под лёд на Николаевщине.