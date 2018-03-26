В России возник пожар в торговом центре - люди выпрыгивали из окон, пытаясь спастись

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар, в котором погибло четыре человека.

Об этом сообщает Медуза.

Так, на четвертом этаже ТЦ, где находится кинотеатр и детские площадки, началось возгорание. В детской комнате нашли тела троих детей. Всего, по данным Минздрава, погибло трое детей и одна женщина.

В пресс-службе следственного комитета России сообщили, что проверят причины пожара и действия должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность комплекса. Также собственную проверку начала прокуратура Кемеровской области.

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Отмечается, что в результате происшествия в больницах находятся 20 пострадавших, в том числе дети.

Ранее сообщалось, что в Николаевском СИЗО в одной из камер ночью произошел пожар – подследственным пришлось выбить дверь.