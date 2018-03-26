В России продолжает гореть ТЦ «Зимняя вишня» - погибло уже 56 человек, еще 16 - пропали без вести

В российском Кемерово в понедельник, 26 марта, продолжает гореть торговый центр «Зимняя вишня».

Об этом сообщает Медуза.

Напомним, что в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар, в котором погибло сорок человек.

Так, несмотря на сообщения о ликвидации возгорания, спасатели признали, что в торговом центре остаются «отдельные термоточки», где температура достигает нескольких сотен градусов.

По официальным данным МЧС на 8:30, 53 человека погибли, а 16 - числятся пропавшими без вести. По неофициальной информации, погибших может быть больше. «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника управления МЧС по Кемеровской области Евгения Дедюхина сообщал, что среди погибших — девять детей.

В то же время в больницы за помощью обратились 48 человек, из которых 36 уже выписали. О личностях погибших официально пока ничего не сообщалось, 19 тел доставили на экспертизу.