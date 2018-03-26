В России продолжает гореть ТЦ «Зимняя вишня» - погибло уже 56 человек, еще 16 - пропали без вести

В российском Кемерово в понедельник, 26 марта, продолжает гореть торговый центр «Зимняя вишня».
Об этом сообщает Медуза.
Напомним, что в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар, в котором погибло сорок человек.
Так, несмотря на сообщения о ликвидации возгорания, спасатели признали, что в торговом центре остаются «отдельные термоточки», где температура достигает нескольких сотен градусов.
По официальным данным МЧС на 8:30, 53 человека погибли, а 16 - числятся пропавшими без вести. По неофициальной информации, погибших может быть больше. «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника управления МЧС по Кемеровской области Евгения Дедюхина сообщал, что среди погибших — девять детей.
В то же время в больницы за помощью обратились 48 человек, из которых 36 уже выписали. О личностях погибших официально пока ничего не сообщалось, 19 тел доставили на экспертизу.
Телеграм-канал «Мэш» сообщает, что по словам работавшего в ТЦ аниматора Евгения, причиной пожара могли стать свечи, зажженные на детском празднике. По информации «Интерфакса», рассматривается также версия о неисправной электропроводке.
Также следователи задержали четырех человек, среди которых арендатор помещения, где был эпицентр пожара, и глава управляющей компании, отвечавшей за ТЦ. «Мэш» также пишет, что задержаны владелец «Зимней вишни» Надежда Суденнок и ответственный за пожарную безопасность Соболев. Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.