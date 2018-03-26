В Вознесенске спасателям пришлось вытаскивать застрявший в яме рейсовый автобус

В Вознесенске ранним утром 26 марта спасателям пришлось техникой вытаскивать автобус с пассажирами, который застрял в яме.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о происшествии на улице Вокзальной в Вознесенске поступило спасателя в 05:05.

Автобус «Mercedes» сообщением «Херсон-Москва», в котором находилось 19 пассажиров, застрял задним колесом в замерзшей выбоине на дороге.

Для оказания помощи прибыл дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели на спецавтомобиеи, с помощью троса, отбуксировали автобус, после чего тот отправился по своему маршруту.

Напомним, что в Николаеве «маршрутчик» из-за огромной ямы объезжает остановку по дворам – не хочет рисковать машиной и пассажирами.